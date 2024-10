Le lundi 30 septembre 2024, le Bureau exécutif de la FSHB a tenu une réunion au CAMG (anciennement le Centre de Bopp) afin de se préparer pour les finales nationales de la Coupe du Sénégal et du championnat de deuxième division. Le Bureau opte pour mettre en œuvre ces mesures concrètes afin de garantir le succès de l’événement.

Le samedi 5 octobre prochain, à Dakar Arena, se dérouleront toutes ces quatre finales. Quatre rencontres séduisantes seront au menu. La première finale verra l’USC Rail affronter l’ISEG Sports pour le titre de championne de la D2, tandis que chez les garçons, l’US Gorée affrontera Kaffrine HBC. Dans les finales de la Coupe du Sénégal, chez les filles, Diamono est opposée à Golf HBC pour tenter de doubler après avoir remporté le championnat, tandis que chez les garçons, le tenant du titre DUC affrontera les Cheminots de l’USC Rail.

« La première finale débute à 13 heures 00, la deuxiéme à 15 heures, la troisiéme à 17 heures et la dernière à 19 heures 15. Les équipes doivent se présenter une heure avant leur match. Une cérémonie de remise des trophées des médailles et des maillots aura lieu dès après la troisième finale. Une présentation du logo de la FSHB au pas de l’hymne de la CAHB précédera chaque finale et la quatrième finale aura en plus l’hymne national du Sénégal. Chaque équipe finaliste dispose de 45 minutes de prise en contact avec le terrain (entrainement) le vendredi 4 octobre 2024 et les créneaux horaires s’établissent comme suit :

12H00 / USC Rail de Thiès (Dames)

13H00 / USC Rail de Thiès (Hommes)

15H00 / ISEG Sports Club

16H00 / Diamono HBC

17H00 / Golf HBC

18H00 / US Gorée

19H00 / Dakar Université Club

20H00 / Kaffrine HBC

Pour la présentation médiatique des quatre finalistes de la coupe du Sénégal, chaque club est tenu de faire la fiche signalétique de son effectif comportant pour chaque équipe : la liste et la photo de seize joueurs ou joueuses en maillot ou loisir et surtout le numéro de maillot pour tous à l’effet du remplissage électronique des feuilles de match. Une possibilité d’exécuter cette séance est offerte le vendredi pendant le passage à Dakar Arena. Chaque délégation recevra vingt médailles, quel que soit son nombre. Tous les clubs vainqueurs recevront un trophée (championnats et coupe) », lit-on dans le communiqué de la FSHB.

