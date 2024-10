Depuis Dubaï, Reug Reug s’est prononcé sur le combat royal entre Modou Lô (Rock Énergie) et Siteu (Lansar) mais également sur son prochain combat contre Boy Niang prévu le 1er janvier 2025.

Pour lui il n’y a pas de doute que Siteu peut battre Modou Lô même s’il n’a pas la faveur des pronostics. Ami du Tarkinda, la foudre de Thiaroye croit dur comme fer que Siteu deviendra roi des arènes.

“Siteu est mon frère et je ne peux que lui souhaiter la victoire. Il m’a toujours dit qu’il deviendrait un jour roi des arènes et j’y crois. Aujourd’hui il a l’opportunité de réaliser cela et je saison qu’il fera tout pour y arriver car il peut battre n’importe qui” a confié Reug Reug lors d’un interview avec Fadam2.

Futur adversaire d’Anatoliy Malykhin en novembre (MMA), Reug Reug s’est en outre prononcé sur son duel contre Boy Niang (1er janvier). Avec la langue bien pendue, la foudre de Thiaroye a une nouvelle fois assuré qu’il soumettrait Boy Niang 2 dans trois mois à l’arène nationale de Pikine.

“Pour le moment je me concentre sur Anatoliy Malykhin mais je réitère que je vais battre Boy Niang en moins de trois minutes” a-t-il promis.

Wiwsport.com