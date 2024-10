Abdallah Sima a encore fait des siennes avec le Stade Brestois en Ligue des Champions. Héros de la victoire histoire des Brestois contre Sturm Graz (2-1) lors de la première journée, l’attaquant sénégalais a permis aux siens d’ouvrir le score, ce mardi après-midi, sur la pelouse du Red Bull Salzbourg, donc d’autres Autrichiens.

Lancé en contre par une jolie passe de l’extérieur du pied de Ludovic Ajorque, l’ancien joueur du Slavia Prague a résisté au retour de la défense autrichienne pour tromper le portier adverse Janis Blaswich d’un tir croisé du pied gauche (1-0, 24e). Un but contre le cours du jeu qui a permis aux Ty’Zefs d’aller à la pause avec l’avantage.

🚨🇪🇺 GOAL | Salzburg 0-1 Brest | Abdallah Sima

ABDALLAH SIMA HAS GIVEN BREST THE LEAD!pic.twitter.com/iVw5Bwrswm

— Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 1, 2024