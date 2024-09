L’émotion était palpable après le sacre des Lionceaux du Sénégal, vainqueurs de la Sierra Leone (2-0) lors de la finale du Tournoi de l’UFOA A. Serigne Saliou Dia, coach des U20, a tenu à dédier cette victoire à des moments douloureux vécus par certains de ses joueurs.

Serigne Saliou Dia avait annoncé un « match de folie » pour la finale contre la Sierra Leone, et ses jeunes joueurs ont répondu présents. Après avoir dominé leur adversaire avec sérieux et maîtrise, ils ont assuré une performance remarquable, comme l’avait prédit leur coach. Mais au-delà du résultat, c’est le « but de folie » d’Ibrahima Dieng qui a marqué les esprits. Depuis le rond central, le pensionnaire de l’AS Pikine a tenté un lob audacieux qui a terminé sa course au fond des filets, un véritable exploit. Ce but d’anthologie, inscrit à la 24e minute, a scellé la victoire des Lionceaux. Il a dédié cette magnifique réalisation à sa mère récemment disparue, un geste chargé d’émotion.

Le match portait également une signification particulière pour Omar Sarr, qui avait perdu son père quelques jours auparavant alors qu’il se trouvait avec l’équipe au Liberia pour le tournoi. Ces tragédies personnelles ont soudé encore davantage le groupe, qui a trouvé la force d’honorer la mémoire de leurs proches disparus en donnant le meilleur d’eux-mêmes sur le terrain.

«Il faut féliciter les jeunes qui ont été très courageux. Il y a un joueur qui vient de perdre sa maman. Il y a quelques jours, un autre avait perdu son père. Ce sont des épreuves douloureuses qui ont rendu encore plus forts les garçons. Donc, il fallait gagner le trophée pour honorer la mémoire de leurs parents. Félicitations aux garçons, ils ont fait preuve de beaucoup de courage. Gagner ce trophée, c’était aussi une manière de rendre hommage à leurs parents disparus », a déclaré Serigne Saliou Dia, visiblement ému. En ce qui concerne la rencontre, le coach a souligné la stratégie mise en place pour étouffer l’adversaire : « Il y avait une bonne équipe en face, mais il fallait les presser dès le début et leur imposer notre rythme. Nous avons plié le match très tôt, ce qui a rendu la fin plus facile pour nous. » Au-delà de cette victoire, l’entraîneur sénégalais avait des ambitions claires : « L’objectif initial était d’assurer la qualification, mais aussi de conserver notre titre. Cette victoire nous permet de bien nous préparer pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Nous sommes les champions en titre, et nous visons le doublé. Avec la discipline et la concentration, nos joueurs peuvent aller très loin. »

wiwsport.com