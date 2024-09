L’AJEL de Rufisque, fraîchement promu en Ligue 1, ne se contente pas d’une simple présence dans l’élite du football sénégalais. Pour sa première expérience à ce niveau, le club s’engage dans un mercato ambitieux, visant à bâtir une équipe solide et compétitive. Sous la direction de l’entraîneur Tabane Dieng, l’AJEL se prépare à faire forte impression et à éviter la simple figuration.

Pour renforcer son effectif, l’AJEL a pris le risque de se séparer de quelques éléments clés, vendant plusieurs joueurs afin de financer ces nouvelles recrues. Parmi les nouvelles arrivées, le gardien de but néerlandais André Krul, âgé de 37 ans, fait sensation. Avec un parcours intéressant, ayant évolué à l’Ajax et à AZ Alkmaar, sa présence devrait apporter une stabilité essentielle à l’équipe.

Le jeune Lamine Beye, révélé en Ligue 2 avec RS Yoff, est également un talent prometteur qui devrait dynamiser l’attaque grâce à sa vitesse et sa créativité. En défense, l’arrivée de Thibaut Aubertin, ancien international U17 et U20, renforce le collectif. Sa polyvalence et ses compétences techniques en font un atout précieux pour relever les défis de la Ligue 1.

La polyvalence est au cœur du recrutement avec Kabba Sonko, un international gambien capable de jouer sur les deux côtés de la défense. Son expérience acquise en Israël et en Gambie sera un atout majeur pour le club. L’AJEL a aussi accueilli Pa Ebou Dampha, un autre jeune gardien gambien qui a brillé lors de la Coupe du Monde U20, ainsi qu’Issa Ndiaye, un milieu de terrain aguerri, ancien sociétaire de Sonacos et du Stade de Mbour, qui viendra renforcer le milieu de terrain.

Avec ces nouvelles recrues et les ajustements effectués dans l’effectif, l’AJEL de Rufisque aborde la saison de Ligue 1 avec une ambition renouvelée. Dirigé par le président Mamadou Niang Mbaye, le club aspire à transformer ses ambitions en succès sur le terrain.

wiwsport.com