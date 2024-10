Olympia Milano, une semaine après son titre en Supercoupe d’Italie, faisait son entrée en lice ce dimanche 29 septembre en championnat. L’équipe d’Ousmane Diop a été battue en déplacement par Trietse (84-78) en marge de la première journée de la Lega Basket.

Dans une rencontre très acharnée opposant deux équipes solides qui ne se sont pas fait de cadeaux pour l’ouverture de cette nouvelle campagne. Trieste, qui jouait à domicile, a réalisé un bon match qui a posé des problèmes à Milano. À la mi-temps, les locaux s’imposent (47-40).

Trieste n’a pas abandonné à son retour des vestiaires et a maintenu son avantage de sept points à la pause. Toutefois, Diop et son équipe ont fait tout leur possible pour éviter ce revers d’entrée, mais face à eux, l’équipe adverse n’a fait preuve d’aucun signe de fébrilité et a finalement remporté le match de la manière la plus belle. Suite à la défaite de Reggiana de Mouhamed Faye ce samedi, Ousmane Diop a également manqué sa première sortie avec Milano.

Wiwsport.com