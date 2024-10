Le fils de De Gaulle a fait son retour au Sénégal ce dimanche après avoir passé quelques mois en France pour préparer son combat contre Reug Reug.

Pour réussir son retour après sa défaite contre Modou Lô la saison dernière, Boy Niang 2 doit faire face Reug Reug le 1er janvier 2025. Le fils de De Gaulle qui avait été échoué à s’emparer de la couronne de roi de arènes espère donc rebondir face à la foudre de Thiaroye qui s’était offert le scalpe de Bombardier lors de son dernier combat.

Ainsi, Boy Niang a dû se rendre en France pour effectuer la première phase de sa préparation. Un séjour de trois mois qui a pris fin puisque le pikinois a fait son retour au pays ce dimanche. Accueilli à l’aéroport International Blaise Diagne par ses proches dont Malaw Pikine, le « Thiapathioly » pourra consolider avec son staff le travail effectué en Europe.

« Je suis parti en France pour travailler dur afin de rectifier le tir après ma dernière défaite. J’ai entendu mon adversaire crier sur tous les toits qu’il est meilleur que moi mais il se trompe lourdement. J’ai fait une razzia autour de moi et aucun lutteur de ma génération n’est meilleur que moi. Je suis physiquement plus fort que lui et meilleur lutteur que lui. Qu’il prenne son mal en patience … » a déclaré Boy Niang sur Gaston Productions TV.

Wiwsport.com