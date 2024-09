En « face to face », le Tarkinda a promis de détrôner Modou Lô le 24 novembre. Siteu s’est ainsi montré particulièrement sûr de ses forces.

Très calme à son arrivée, Siteu a commencé par solliciter des prières à ses parents seréres en direction de ce combat décisif dans sa carrière. Puis, le tombeur de Papa Sow est rentré dans le vif du sujet revenant sur l’importance de son duel face au roi des arènes.

« C’est sur le plan mental que le combat va se jouer. Il ne faudra pas se précipiter. J’ai fait mes preuves pour arriver là et c’est le combat de ma vie. Je ne quémande pas, je vais arracher la couronne à Modou Lô. J’ai appris des erreurs de ses derniers adversaires et je vais exploiter les failles de Modou Lô (…) Je suis de retour à Dionewar (son village) même si j’étais en Gambie ces derniers temps pour me préparer ».

