Le Slavia Prague et El Hadji Malick Diouf sont insatiables. Alors que le Sénégalais a encore marqué, les Rouge et Blanc l’ont facilement emporté dans le derby, pas le plus difficile donc, face à Bohemians ce dimanche (0-4).

Après une première victoire en Europa League face au Ludogorets Razgrad mercredi (2-0), le Slavia Prague a poursuivi en Championnat en signant sa sixième victoire consécutive toutes compétitions confondues. Dans un très court déplacement, ce dimanche 29 septembre, sur la pelouse de Bohemians Prague, les hommes de Jindřich Trpišovský l’ont emporté sur le score de 4 buts à rien.

El Hadji Malick Diouf, qui d’autre que lui ?, avait ouvert le score dès la 14e minute de jeu sur une jolie demie volée. Le cinquième but de la saison du piston gauche de 19 ans et meilleur buteur du Slavia Prague a permis aux Červenobílí de facilement dérouler. Ainsi, Tomáš Chorý (16e), Ondřej Petrák (34e, csc) et Zafeiris (50e) ont ajouté d’autres buts. Avec succès, le Slavia prend trois points d’avance sur le Sparta, surpris vendredi par Sigma Olomouc (2-3).

Skóre vršovického derby otevírá El Hadji Malick Diouf 🚀 pic.twitter.com/aZvAhGhweD — Chance Liga (@chanceliga) September 29, 2024

wiwsport.com