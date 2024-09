L’impressionnant début de saison se poursuit pour Al Hilal avec les victoires qui s’enchaînent. Les hommes de Jorge Jesus ont repris le leadership de la Saudi Pro league en allant battre Al Khouloud sur sa pelouse (2-4).

Kalidou Koulibaly a montré le chemin en ouvrant le score à la 38e minute de jeu. L’international sénégalais qui a ainsi inscrit son premier but de la saison, sera imité quelques instants plus tard par Malcom qui enfonce le clou (43e, 0-2). Al Bulayhi et Renan Lodi vont creuser l’écart avant que l’équipe hôte ne réduise la marque.



Score final 2-4. Al Hilal est plus que jamais leader du championnat et se positionne déjà comme le favori à sa propose succession.

Our journey continues. Three points and we are on the top of the league 💪💙#AlHilal#RSL ✨ pic.twitter.com/FknIkVXky4

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 28, 2024