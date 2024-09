À l’occasion de son face à face avec Siteu ce samedi, le Roi des Arènes s’est montré serein comme à son habitude et confiant quant à la victoire au soir du 24 novembre prochain.

Arrivé très tôt sur place contrairement lors du premier face à face, le Roi des Arènes a dû prendre son mal en patience pour voir arriver son adversaire Siteu qui s’est fait désirer. Interpellé sur l’importance de ce combat face à un adversaire dont beaucoup donnent perdant, Modou Lô dit prendre toutes les précautions pour gagner et ainsi conserver sa couronne.

« Comme je l’ai déjà dit, Siteu a fait ses preuves et notre combat est logique. Ce sera un combat où le titre sera mis en jeu et on fera le nécessaire pour gagner et donc conserver notre titre. Mais en aucun cas il ne peut échapper à mes coups de poing comme tous mes adversaires. Il ne verra que du feu le jour J. La préparation ? J’ai décidé de rester ici comme je l’ai fait lors de mes derniers combats. J’estime avoir ici tout ce dont j’ai besoin pour gagner ce combat » a-t-il déclaré.

