Ce samedi 28 septembre 2024, le Comité Directeur de la Fédération Sénégalaise de Basket-ball (FSBB) a tenu une réunion afin d’examiner et d’approuver les rapports d’activités et financiers de la saison 2022-2023. Les discussions ont également porté sur la fixation du début de la saison 2024-2025.

L’ASC Ville de Dakar a remporté le championnat à la fois chez les garçons et chez les filles lors de la saison précédente, après un parcours remarquable. L’équipe municipale représentera donc le Sénégal à la prochaine BAL chez les hommes et à la Coupe d’Afrique des clubs féminins pour la deuxième année consécutive chez les dames.

« Il est porté à votre connaissance que le Comité Directeur de la Fédération Sénégalaise de Basket-Ball, réuni ce samedi 28 septembre 2024, a pris les résolutions suivantes :

– Les rapports d’activités et financiers de la saison 2022-2023 ont été adoptés par acclamation ;

– Assemblée Générale d’information : l’AGI initialement prévue le 5 octobre a été décalée au 19 octobre 2024.

– Tournoi national de montée en D1 : il sera fixé dans la deuxième quinzaine du mois d’octobre. Une circulaire sera publiée très prochainement.

– La nuit du Basket-ball : la FSBB organisera cet événement le samedi 21 Décembre 2024 et saisira l’occasion pour célébrer les lauréats ainsi que le cinquatenaire du premier titre continental féminin gagné en 1974.

– Saison Sportive 2024/2025 :

Le Tournoi d’ouverture des 4 Grands aura lieu le 22 Décembre 2024 ;

La première journée du championnat national masculin et féminin D1 est prévue le 28 Décembre 2024.

Une circulaire relative à l’ouverture administrative de la saison sera publiée ultérieurement.

Un léger changement a été apporté à la formule du championnat d’élite, notamment en ce qui concerne le nombre d’équipes versées en play-down, qui sera réduit à quatre afin de donner plus d’enjeu sportif à cette phase des compétitions.

Sur le plan international, la FSBB informe que le Sénégal a l’honneur d’accueillir l’organisation de la Fenétre 2 des Eliminatoires de l’Afrobasket masculin 2025 pour les groupes A (Sud-Soudan, Mali, RD Congo, Mozambique) et B (Sénégal, Gabon, Cameroun, Rwanda) qui aura lieu du 22 au 24 Novembre 2024 à Dakar.

L’équipe de l’ASC Ville de Dakar a été également désignée organisatrice de la 28e coupe d’Afrique des clubs féminins (Africa Women Basketball League) prévue du 6 au 15 Décembre 2024.

La Fédération Sénégalaise de Basket-Ball appelle à la mobilisation de toute la famille du Basket-Ball sénégalais pour la réussite de l’organisation et de la participation à ces compétitions internationales », peut on lire dans le communiqué de l’instance dirigée par Me Babacar Ndiaye.

Wiwsport.com