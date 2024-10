Le mois d’octobre s’annonce crucial pour les Lions de la Teranga, qui s’apprêtent à affronter le Malawi lors d’une double confrontation décisive. Les coéquipiers de Sadio Mané, actuellement deuxièmes de leur groupe, visent à prendre la première place tenue par le Burkina Faso.

Le premier rendez-vous est fixé au 11 octobre 2024 à 19h GMT au Stade Abdoulaye Wade, où les Lions chercheront à s’imposer devant leur public pour relancer la machine. Quatre jours plus tard, le 15 octobre 2024, ils se rendront au Bingu National Stadium pour tenter d’enchaîner avec une nouvelle victoire. Après avoir arraché un match nul (1-1) face au Burkina Faso à Dakar et une victoire étriquée contre le Burundi (1-0), les hommes d’Aliou Cissé savent qu’ils doivent hausser leur niveau de jeu. Moins flamboyants ces derniers temps, ils ont besoin d’un carton plein lors de ces deux confrontations pour regagner en confiance.

Cette double confrontation offre aux joueurs Sénégalais une chance en or de retrouver leur rythme et de préparer au mieux la suite des qualifications pour la CAN 2025. La nouvelle liste des joueurs sélectionnés par Aliou Cissé est attendue pour le 4 novembre, et sera scrutée de près, car elle pourrait inclure de nouveaux visages ou des retours de cadres importants.

