Amar Sylla (2,06 m, 22 ans) fait son retour en Espagne où il avait déjà joué pour le Real Betis. Le pivot sénégalais a signé un contrat avec Bilbao Basket pour la saison 2024/2025 de la Liga ACB.

Amar arrive en provenance du basket-ball allemand Lowen Braunschweig avec lequel il a marqué en Bundesliga 4,6 points, 4,8 rebonds et 7,3 d’évaluation. Sylla, un ancien joueur du Real Madrid, a remporté le championnat d’Euroleague junior en 2019 en étant un formidable partenaire intérieur avec Usman Garuba. À partir de l’équipe blanche, il est passé à la première belge où, lors de son second passage avec Filou Oostende, il marquerait 9,4 points, 5,7 rebonds, 1 stopper et 11,6 d’évaluation.

Depuis la Belgique jusqu’en Lituanie ou avec Nevezis, il a réussi à achever une saison remarquable, devenant l’une des attractions de la ligue. Le meilleur rebondisseur et bouchon de la compétition avec 11,3 points, 7,7 rebonds, 2 bouchons et 17,2 crédits d’évaluation, il affichait des résultats élevés. À l’âge de 20 ans, il était déjà à la porte de l’ACB. C’est le Real Betis qui lui a offert cette première opportunité en jouant 22 matchs pour une moyenne de 3,3 points et 3,2 rebonds.

Sur sa page Instagram, la direction sportive de Bilbao a exprimé son enthousiasme à l’égard de l’arrivée d’Amar Syall : « Amar Sylla est un joueur qui a déjà disputé plusieurs compétitions européennes malgré sa jeunesse. Cette expérience vous permet d’être prêt à rivaliser avec le Surne Bilbao Basket à la fois en Endesa League et en Fiba Europe Cup. Nous espérons qu’il nous apportera de l’énergie, de l’ambition et de sa grande capacité à boucher et à rebondir. Avec lui, nous terminons un jeu intérieur qui réunit jeunesse et expérience et qui, espérons-le, nous aidera à être compétitifs et à atteindre nos objectifs. »

Wiwsport.com