À une semaine de la publication de la liste des joueurs pour le prochain rassemblement des Lions, en marge des 3e et 4e journées des qualifications pour la CAN 2025, Aliou Cissé voit plusieurs joueurs performer à un bon niveau. Le sélectionneur aura du pain sur la planche pour choisir son groupe devant défier le Malawi.

Abondance de biens ne nuit pas. Ce n’est pas Aliou Cissé qui va contredire ce vieux proverbe. Avec une profusion de footballeurs sénégalais en forme à sa disposition, le sélectionneur des Lions aura le choix, mais pas le plus évident, pour concocter, d’ici vendredi prochain, sa liste de joueurs pour la double confrontation face au Malawi (11 octobre à Diamniadio ; 15 octobre à Lilongwe), comptant pour les qualifications à la CAN 2025. Car, contrairement aux derniers rassemblements, nombreux sont les joueurs qui postulent pour une place dans le groupe d’El Tactico, et dans presque tous les postes.

🔜 Double confrontation à venir en ce mois d’octobre entre le Sénégal et le Malawi dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. 📅 11 Octobre 2024

⏰ 19:00 GMT

📍 Stade Abdoulaye Wade 📅 15 Octobre 2024

⏰ 19:00 GMT

📍 Bingu National Stadium pic.twitter.com/SlT7rfAQiv — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) September 27, 2024

De nouvelles têtes dans les cages et en défense ?

Le rassemblement de septembre, même avec quelques absents notables, avait connu très peu de revenants et de grandes nouveautés, à l’exception de la première convocation du piston gauche de 19 ans El Hadji Malick Diouf, impressionnant sous les couleurs du Slavia Prague. Mais pour octobre, Aliou Cissé devrait sans doute permettre à certains de faire leur retour et, peut-être, à d’autres de découvrir La Tanière. Avec un Mory Diaw inactif à Clermont, le sélectionneur pourrait ainsi se pencher sur son partenaire Massamba Ndiaye, titulaire au CF63, voire sur Landing Badji (Umm-Salal) ou Yehvann Diouf (Stade Reims), vu que Bingourou Kamara (Pau FC) revient fraîchement d’une blessure..

En défense centrale, les retours attendus d’Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, qui a retrouvé les terrains avec le Stade Brestois, voire Arouna Sangante (Le Havre AC) menacent directement Mikayil Ngor Faye. Le joueur de 20 ans est cantonné à un rôle de remplaçant à Rennes et n’a toujours pas débuté depuis son arrivée cet été. Dans l’espoir de pouvoir compter sur Moussa Niakhaté, qui a manqué les deux derniers matchs de l’Olympique Lyonnais à cause d’une blessure, Aliou Cissé pourrait également envisager l’option du défenseur du FC Midtjylland Ousmane Diao. Du haut de ses 20 ans, l’ancien pensionnaire de l’AF Darou Salam réalise un gros début de saison au Danemark (15 matchs, 3 buts).

Aux postes de latéraux, Ismail Jakobs et El Hadji Malick Diouf seront certainement encore au rendez-vous pour se remettre en concurrence à gauche. En revanche, l’interrogation est encore la même depuis plusieurs rassemblements. À droite, Aliou Cissé continuera-t-il de se fier à des défenseurs centraux, milieux de terrain ou à des ailiers pour occuper le poste, ou fera-t-il, enfin, appel à un latéral droit de métier ? En tout cas, il y a une once de suspense au regard notamment de la forme de Noah Fadiga, titulaire indiscutable et auteur de deux buts sur ses trois derniers matchs avec La Gantoise. Alors que le Belgo-Sénégalais du Standard Liège Ilay Camara continue d’attendre le Sénégal.

Embouteillage en attaque

Pour le sélectionneur des champions d’Afrique 2022, la migraine sera beaucoup moins aigüe au moment de choisir ses milieux de terrain. À l’exception de Nampalys Mendy, qui ne semble pas faire partie des plans de Will Still au RC Lens, tout le monde joue et est en forme actuellement. Avec sa situation en club, l’ancien joueur de Leicester City pourrait ainsi voir son sélectionneur se passer de ses services. Ce dernier pourrait alors envisager le retour de Dion Lopy (Almería), voire convoquer pour la première fois Cheikh Niasse (Young Boys de Berne) ou Pape Demba Diop (Zulte Waregem), pour accompagner Lamine Camara, Pape Gueye, Idrissa Gueye, Pape Matar Sarr, Pathé Ciss, Habib Diarra.

En attaque, que ce soit au poste d’avant-centre ou sur les ailes, il y a effectivement un embouteillage de candidatures, et c’est là où Cissé devrait se gratter les dreadlocks au moment de cocher des noms. Si tous les attaquants convoqués en septembre sont actuellement disponibles (Mané, Jackson, Chérif Ndiaye, Iliman Ndiaye, Ismaila Sarr, Sima, Habib Diallo), le manque d’efficacité noté dernièrement pourrait pousser El Tactico à insuffler d’autres choses, avec des joueurs en réussite dans leurs clubs. Absent depuis mars, Boulaye Dia (Lazio) postule clairement pour un retour. Ses performances dans ce début de saison (6 buts en 6 matchs) ne devraient pas passer inaperçues pour Aliou Cissé.

Il n’y aura pas de la place pour tout le monde, mais un autre joueur absent de La Tanière depuis mars et qui pourrait faire son retour, c’est Bamba Dieng (Angers). D’autre part, l’excellent début de saison de l’actuel meilleur buteur du Championnat écossais Pape Habib Gueye, qui a déjà marqué 6 buts en 8 matchs avec Aberdeen, pourrait ne pas échapper au staff des Lions. À 25 ans, Cheikh Tidiane Sabaly est une prouesse d’avenir pour l’Equipe Nationale du Sénégal. L’ailier du FC Metz domine actuellement la Ligue 2 française (7 buts en 6 matchs), à l’instar de Pape Meissa Ba (Grenoble) avec ses 5 buts. Quid d’eux ?

La dernière liste d’Aliou Cissé

wiwsport.com