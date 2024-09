L’entraîneur de l’équipe U20 de la Guinée, Pascal Baruxakis, n’a pas caché sa déception après l’élimination de son équipe face au Sénégal en demi-finale du tournoi UFOA-A. Une défaite qui prive le Syli National d’une qualification pour la CAN U20, un objectif qu’ils n’ont pas atteint depuis plusieurs années.

Au-delà de la déception du résultat, Baruxakis a pointé du doigt l’arbitrage, notamment les décisions du Mauritanien Babacar Sarr, qu’il estime avoir été défavorables à son équipe. Selon le technicien guinéen, les faits de jeu étaient systématiquement en faveur des Sénégalais, le tenant du titre.

« Il y a des faits de jeu où, de fois, tu as des fautes pour toi, tu veux jouer vite et l’arbitre revient dessus. C’est compliqué de jouer quand tu as tous les faits contre toi », a déclaré Pascal Baruxakis en conférence d’après-match. Il a également remis en cause la décision de l’arbitre d’accorder un penalty au Sénégal à la 85e minute, soulignant qu’une telle décision doit être « claire », ce qui, selon lui, n’était pas le cas ici. Malgré la déception, l’entraîneur guinéen s’est dit fier de la performance de ses joueurs face à une équipe sénégalaise redoutable. Il a conclu en félicitant ses jeunes protégés, tout en déplorant l’impact de l’arbitrage sur le match, espérant un avenir plus juste pour ses joueurs dans les compétitions à venir.

