La Confédération Africaine de Football (CAF) a officiellement dévoilé la date des éliminatoires de la 8e édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), qui se déroulera du 1er au 28 février 2025. Cette édition, sera coorganisée par trois nations de la région CECAFA : le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie.

Les qualifications pour le tournoi commenceront avec un premier tour, prévu entre le 25 et le 27 octobre 2024. Un second tour suivra immédiatement, du 1er au 3 novembre 2024. Le deuxième tour des qualifications se déroulera ensuite en deux étapes : du 20 au 22 décembre, puis du 27 au 29 décembre 2024. Ces dates seront importantes pour les équipes africaines cherchant à décrocher leur place pour la phase finale du CHAN 2025.

La CAF a annoncé que les places de qualification ont été réparties de manière équitable entre les différentes zones du continent. Ainsi, trois équipes qualifiées proviendront de chacune des zones suivantes : UFOA A, UFOA B, UNAF, UNIFFAC et COSAFA. La région CECAFA, qui abrite cette édition, bénéficiera d’une place additionnelle, permettant à 19 équipes de participer à la phase finale. Les trois pays hôtes : le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie sont qualifiés d’office, mais participeront tout de même aux éliminatoires. La meilleure équipe de la zone CECAFA lors des éliminatoires rejoindra donc les hôtes pour compléter la liste des équipes qualifiées. La compétition finale sera composée de 19 équipes réparties en quatre poules de quatre équipes et une poule de trois. Champion d’Afrique en titre, le Sénégal va entamer cette campagne avec la ferme ambition de défendre de se qualifier pour défendre son titre.

