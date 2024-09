À l’image des favoris des autres rencontres , Al Hilal a fait honneur à son rang. La formation de Kalidou Koulibaly s’est imposée en 16es de finale face à la modeste équipe d’Al Bukayriyyah. L’unique but de la rencontre a été inscrit sur penalty par Marcos Leonardo (41e,0-1).

Sans forcer et avec une équipe remaniée, les hommes de Jorge Jesus passent au tour suivant et continuent leur sans-faute en ce début de saison.

The first step in defending the title has been completed ✅🔝#KingCup 🤩 pic.twitter.com/7IWIw6w6HT

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 24, 2024