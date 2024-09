La 21e édition de l’AfroBasket des joueurs de moins de 18 ans a été marquée par les commentaires sur l’âge des joueurs de certaines sélections. La FIBA Afrique compte remédier à ce problème avec des tests IRM.

La sélection U18 du Sénégal a terminé à la 3e place, avec la médaille de bronze, lors de l’AfroBasket de cette catégorie qui s’est tenue au début de ce mois de septembre à Prétoria (Afrique du Sud). Selon le président de la Fédération Sénégalaise de Basket-Ball, ce n’était pas le résultat attendu. Mais il demeure satisfait de la prestation des joueurs qui sont aujourd’hui attendus pour assurer la relève dans la sélection des seniors.

« Aller en finale pour pouvoir se qualifier à la coupe du monde, c’était ça l’objectif minimum. Malheureusement, on a retrouvé le Mali en demi-finale et c’est ce qu’il fallait éviter. Parce que comme vous le savez, le Mali aujourd’hui gagne tous les tournois de petite catégorie au niveau du basket aussi bien chez les filles que les garçons. Ce qu’on vise avec les U18 c’est surtout la formation des jeunes pour assurer la relève. Et il y a aujourd’hui des joueurs qui se sont bien comportés. Nous avons une équipe qui a joué avec son âge, c’est important aussi. Je n’accuse personne » a déclaré Babacar Ndiaye au micro de la 2stv.

Concernant les commentaires sur l’âge des joueurs qui ont fait l’actualité de cette compétition, des changements seront opérés pour la prochaine édition annonce M Ndiaye, un contrôle sur l’âge sera effectué. « La FIBA a demandé aux fédérations de faire des propositions. Cela fausse les règles du jeu, c’est même plus grave que le dopage (la fraude sur l’âge). Je pense qu’au prochain AfroBasket, la FIBA appliquera les tests IRM parce qu’ils sont en train de réfléchir sur la question ».

L’Imagerie par résonnance magnétique (IRM) permet de déterminer l’âge osseux du joueur. Son efficacité est estimée à 99 %.

wiwsport.com