Le Sénégal, après avoir dominé son groupe avec une victoire contre le Mali (1-0) et un nul contre la Gambie (2-2), s’apprête à affronter la Guinée en demi-finale du tournoi UFOA A U20. Ce match important, prévu ce mercredi à 13h GMT, sera déterminant non seulement pour la place en finale de cette compétition régionale, mais surtout pour une qualification directe à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations U20 en 2025, dont le pays hôte reste à désigner.

Les Lionceaux de Serigne Saliou Dia, champions en titre de l’UFOA et de la CAN U20 après leur triomphe en Égypte, sont conscients de l’enjeu de cette rencontre. Le défi est double : défendre leur couronne et décrocher un billet pour la prochaine édition de la CAN U20. Ce sera également un derby ouest-africain électrique face à la Guinée, une équipe toujours redoutable, qui a terminé deuxième de son groupe après une victoire et deux matchs nuls.

La rivalité historique entre le Sénégal et la Guinée ajoutera une intensité supplémentaire à cette rencontre, où chaque détail comptera. L’équipe de Fallou Diouf devra être à son meilleur niveau pour relever ce défi, face à des Guinéens bien organisés et déterminés à faire tomber les tenants du titre. La bataille promet d’être serrée, tant sur le plan tactique que physique, avec une place en finale en ligne de mire. Dans l’autre demi-finale, la Gambie affrontera le Liberia. Le vainqueur de ce duel rejoindra le Sénégal ou la Guinée en finale et validera également son ticket pour la CAN 2025.

