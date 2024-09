Ce dimanche 22 septembre, le Jaraaf de Dakar a écrit une nouvelle page de son histoire en se qualifiant pour la phase de poules de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF). Cette qualification est un véritable exploit pour le club sénégalais, qui se retrouve à ce stade de la compétition pour la deuxième fois après 2021.

Cette performance n’est pas seulement un succès sportif, mais aussi une victoire financière pour le Jaraaf. En atteignant les phases de poules, le club est assuré de recevoir 400 000 dollars (environ 235 millions FCFA) de la CAF, une somme conséquente qui pourra être investie dans le développement du club. Pour les joueurs et les supporters, cette qualification est un véritable soulagement. En 2021, le Jaraaf avait réalisé une belle épopée, éliminant plusieurs équipes avant de tomber en quarts de finale face à Coton Sport du Cameroun.

Cette fois, l’ambition est plus grande : aller plus loin, rêver de demi-finales, voire d’une finale. Avec 550 000 dollars (environ 322 millions FCFA) promis aux équipes qui atteignent les quarts, et des récompenses qui grimpent jusqu’à 2 millions de dollars (soit 1,1 milliard FCFA) pour le champion, l’enjeu est aussi bien sportif que financier. La phase de poules sera un défi de taille, avec des adversaires redoutables, mais l’équipe a prouvé qu’elle avait les ressources nécessaires pour se battre jusqu’au bout. Pour Malick Daf et ses hommes, l’aventure ne fait que commencer, et tout le Sénégal espère voir le Jaraaf briller encore une fois sur la scène africaine.

wiwsport.com