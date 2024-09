Télécharger le journal

Le journal wiwsport, votre journal sportif gratuit, vous offre un tour complet de l'essentiel de l'actualité de tous les sports du Sénégal.

À la UNE :

Préliminaire Coupe CAF – Jaraaf (3-0) RC Abidjan

Qualifié de fort belle manière !

> Le Jaraaf a bien géré sa double confrontation contre le RC Abidjan et va bel et bien jouer la Coupe CAF cette saison. Après l’élimination de Teungueth FC en tour préliminaire de Ligue des Champions Africaine, le Sénégal avait mis ses espoirs sur le Jaraaf qui n’a pas déçu. Ayant passé avec brio le 1er tour préliminaire, les verts et blancs ont assuré sur le match aller du 2e tour face au RC d’Abidjan (0-0), avant de s’imposer ce dimanche au stade Lat Dior 3-0.

Lamb – Modou Lo sur son avenir

« Tapha Tine n’est plus dans mes plans… »

Team of the week

Pathé Ciss impeccable, Abdallah Sima impactant, Jackson clinique…

Infrastructures

Le Stade Demba Diop sera livré en juin 2025

