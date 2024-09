La Supercoupe d’Italie de basket a été remportée par Olympia Milano ce dimanche 22 septembre. Ousmane Diop et ses partenaires ont difficilement battu Virtus Bologna (98-96) en prolongation pour remporter leur premier titre de la saison.

Après une première mi-temps difficile, atteignant même -16, l’équipe de Messine a réalisé une deuxième mi-temps pleine de satisfaction, perdant un Mirotic décisif en prolongation (12 points au début du troisième quart-temps), mais étant menée par cinq, ils ont marqué 10-0, ce qui vaut la Supercoupe.

Autant que ce soit Olimpia Milano-Virtus Bologne, en Super Coupe ou non, la tension augmente à chaque minute qui passe. La faute offensive risquée commise contre Bolmaro, ainsi que quelques rapports de trop contre Virtus, remettent déjà l’atmosphère aux duels plus tard dans la saison. Grâce à ce trophée, Ousmane Diop « Noreyni » et son équipe démontrent qu’ils sont prêts à lancer la nouvelle campagne.

Wiwsport.com