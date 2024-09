Ayant toqué à la porte des VIP, Alioune Sèye qui n’arrive toujours pas à avoir un combat, a fait une grosse annonce sur la suite de sa carrière.

Alors que nombreux sont les ténors qui sont déjà sous contrat ou en négociations pour disputer un combat la saison à venir, Alioune Sèye 2 n’a quant à lui pas reçu de proposition. Et pire, il semble qu’il n’y a pas beaucoup de VIP prêt à accepter de l’affronter.



Le lutteur de l’écurie Walo a pourtant fait ses preuves et ce, depuis plusieurs années maintenant. Invaincu depuis 2017, le lieutenant de Lac 2 reste sur quatre victoires consécutives dont des KO spectaculaires contre Modou Anta, Zoss ou encore Quench qui est sa dernière victime.

Après avoir jeté son dévolu sur Eumeu Sène, Alioune Sèye a ainsi renouvelé son souhait d’affronter n’importe quel autre ténor de l’arène si le Tay Shinger n’est pas disponible.

“J’ai tout fait pour en arriver là. J’ai gravi les échelons dans l’arène et je pense qu’il est temps que j’affronte les VIP. Si ma situation ne se décante pas, je vais arrêter ma carrière. Je crois qu’ils ont peur de moi c’est pourquoi ils m’évitent (…) Eumeu Sène avait déclaré qu’il souhaitait me tendre la main mais malheureusement aucun promoteur n’a manifesté son désir d’organiser ce combat. Alioune Sèye 2 v Eumeu Sène est une belle affiche et je suis sûr de pouvoir le battre si notre combat est ficelé” a t’il déclaré sur Lutte TV. Alioune Sèye 2 a par ailleurs ajouté qu’il est aussi prêt pour Tapha Tine ou le vainqueur du combat royal entre Siteu et Modou Lô le 24 novembre.

