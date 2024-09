À deux mois de son combat face à Siteu (Lansar), le roi des Arènes Modou Lô s’est prononcé sur ce duel contre le Tarkinda. Invité sur Lutte TV ce samedi, Kharagne Lô a également abordé d’autres sujets.



Beaucoup vous donnent le statut de favori. Êtes-vous d’accord avec cet avis ?

À chacun son avis mais personnellement je ne me préoccupe pas de cela. Même si on me donne le statut de favori, cela ne changera en rien mes habitudes. Je ne sous-estimerai pas Siteu que ce soit moi le favori ou non.

Le point fort de Siteu ?

C’est un bon lutteur et c’est pourquoi il est arrivé à ce niveau. Mais je n’ai rien à éviter de lui ni de personne d’ailleurs. Je me concentre sur moi même et je ne négligerai rien. Je travaille sur mes points forts et avec le staff on va mettre en place une stratégie pour gagner. Certains pensent que sa taille peut être un problème pour moi, mais je vous assure que non!

Ne craignez vous pas qu’on vous atteigne mystiquement dans ce combat ?

Je crois en Dieu ! Je ne me soucie pas de ça ! Que chacun fasse ce qu’il a à faire et c’est tout!

On parle de votre combat contre Tapha Tine si vous sortez vainqueur face à Siteu. Êtes vous prêt à défier le Géant du Baol ?

Je me concentre sur mon combat contre Siteu et c’est ce qui m’intéresse pour le moment. Je fais focus sur le 24 novembre. Désormais la configuration de l’arène a changé et il n’est plus dans mes plans. Quand on perd un combat, on ne peut pas affronter quelqu’un qui a gagné. Tapha Tine a été battu lors de son dernier combat et je pense que l’affiche la plus logique maintenant c’est celle entre lui et Sa Thiès. Ce serait un très beau combat.

Que pensez-vous de la couronne d’Empereur des arènes ?

Ce trophée concerne ceux qui l’ont créé. Je ne veux même plus en parler car pour moi le seul titre reconnu par les amateurs de lutte et les sénégalais c’est le titre de roi des Arènes.

Wiwsport.com