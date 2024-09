Aberdeen sera dans le dernier carré de la Coupe de la Ligue écossaise. Les Dons se sont facilement débarrassés du Spartans FC ce samedi (4-0). Pape Habib Gueye a encore été buteur.

De match il n’y a pas eu ce samedi soir au Pittodrie Stadium. Avec une équipe presque type au coup d’envoi, Aberdeen s’est offert un récital offensif pour écarter le Spartans FC, pensionnaire de League Two (D2), et se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue écossaise (4-0). En attendant le dernier quart de finale entre le Celtic et Falkirk, les Dons rejoignent dans le carré d’as Motherwell et les Rangers.

À l’image de ce qu’on retrouve en Championnat, où ils ont gagné leurs cinq premiers matchs, les hommes de Jimmy Thelin ont encore pu compter sur le meilleur buteur de la Premiership Pape Habib Gueye. L’attaquant sénégalais a ouvert le score dès la 14e, marquant son sixième but de la saison. Mais sa sortie à la pause n’a pas empêché Aberdeen de dérouler, avec des buts de Nisbet (44e), Clarkson (46e) et Sokler (72e).

"He's at it again!" 🎙️ In-form striker Pape Guèye scores the first goal of the game for @AberdeenFC 🔥#PremierSportsCup pic.twitter.com/1hHcnHh8j1 — Premier Sports (@PremSportsTV) September 21, 2024

