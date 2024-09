La nouvelle saison de la Ligue de Football Amateur (LFA) est à l’approche. En effet, le comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a décidé de lancer le football amateur les 22-24 novembre, une semaine après le début de la Ligue Pro.

Après une pause de près de trois mois, les clubs amateurs de football vont bientôt reprendre les terrains pour la saison 2024/2025 qui commencera dans un mois. Un championnat disputé, car la plupart des équipes connaîtront presque le même objectif, à savoir la montée en division supérieure, que ce soit pour les formations de N1 ou celles de N2.

Il est important de souligner une spécificité des championnats de National 1 et 2, avec une augmentation des équipes. Cela permettra aux équipes d’avoir le plus de matchs possibles et de maximiser leurs chances de monter en division supérieure.

La National 1 comptera 28 équipes, tandis que la National 2 comptera 46 équipes. Ainsi, les équipes bénéficieront de soutien financier, avec une somme de 3 500 000 pour les pensionnaires de N1 et de 2 500 000 pour ceux de N2.

