Au championnat régional de handball dames, Yeumbeul HBC remporte une deuxième victoire de rang. En marge de la deuxième et dernière journée des phases de groupe, les Yeumbeuloises ont largement dominé le Jaraaf (35-15) ce vendredi au stadium Amadou Barry de Guédiawaye.

Finaliste de la saison précédente, Yeumbeul a confirmé son statut en remportant une deuxième victoire consécutive. En face d’une équipe de Jaraaf qui sort d’une défaite contre Espoir de Cambéréne, les Yeumbeuloises ont réussi à éviter la surprise en corrigant les Médinoises. À la mi-temps, le score était favorable à Yeumbeul (17-10).

Au retour, le même scénario se reproduisait. Yeumbeul a poursuivi sur son chemin en gérant parfaitement la rencontre face à une équipe de Jaraaf qui manquait d’arguments pour faire face. Tout comme lors de la première période, Yeumbeul s’impose dans la seconde partie (18-5) pour confirmer son succès. Yeumbeul se classe ainsi premier du groupe avec deux victoires en autant de sorties.

Avec une victoire et un revers, l’Espoir de Cambéréne termine deuxième et le Jaraaf troisième et dernier avec deux défaites en deux matchs, les Médinoises sont déjà éliminées de la compétition.

