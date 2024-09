La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel (LSFP) a officiellement annoncé que la nouvelle saison du championnat national de Ligue 1 et Ligue 2 débutera le 19 octobre 2024. Cette annonce, communiquée dans une lettre circulaire, marque le lancement tant attendu d’une saison riche en nouveautés et en défis pour les clubs.

Des licences obligatoires pour participer à la Ligue 1

Tous les clubs de Ligue 1 ont jusqu’au 5 octobre 2024 pour soumettre leurs candidatures afin d’obtenir la licence de club nationale auprès de la Fédération Sénégalaise de Football. La LSFP a rappelé que cette licence est essentielle pour pouvoir participer au championnat. Lors de la cérémonie de tirage au sort du calendrier de la saison, le vice-président chargé des affaires juridiques, Pape Sidy Lô, a insisté sur l’importance de ce document. Il a notamment précisé qu’aucun club ne pourra homologuer de contrat ni participer aux compétitions s’il ne dispose pas de cette licence délivrée par la Fédération.

Un contrôle strict des entraîneurs

Autre point clé de la saison : il n’y aura pas de dérogations pour les entraîneurs. M. Lô a souligné que seuls les entraîneurs possédant une licence B, ou en cours de formation pour l’obtenir, pourront diriger une équipe depuis le banc de touche. Cette décision vise à renforcer la qualité et la rigueur au sein des clubs. Les titulaires de la licence D CAF, souvent confondus avec des entraîneurs, sont en réalité formés pour enseigner dans les écoles de football, mais ne pourront pas prendre place sur le banc lors des matchs professionnels. Un dispositif rigoureux de contrôle sera mis en place pour vérifier ces conditions. Cette saison réserve également une autre nouveauté : le nombre d’équipes en compétition dans les deux divisions sera augmenté. Ce sont désormais seize équipes, contre quatorze habituellement, qui s’affronteront en Ligue 1 et Ligue 2, offrant encore plus de matchs et d’opportunités de briller sur le terrain.

Formation pour les préparateurs de gardiens

En parallèle, une formation spécifique aux préparateurs de gardiens des clubs de Ligue 1 et Ligue 2 se tiendra à Toubab Dialao les 25, 26 et 27 septembre 2024. Cette session permettra aux participants de recevoir une attestation, nécessaire pour leur présence sur le banc pendant les rencontres.

