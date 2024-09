Le Sénégal est tombé à la 21e place du classement FIFA publié jeudi. C’est la pire position des Lions depuis le mois d’août 2021, quand ils occupaient également la 21e place. Les hommes d’Aliou Cissé paient leur faux-pas face au Burkina Faso (1-1, 6 septembre) mais aussi leur victoire mitigée contre le Burundi (0-1, 9 septembre) en éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, et passent de la 19e à la 21e place.

Avec désormais 1620,87 points, le Sénégal, deuxième en Afrique, a donc perdu 2,47 points sur son compteur précédent (1623,34). Au niveau du classement FIFA, le Maroc est toujours en tête sur la zone Afrique et toujours 14e au niveau mondial. L’Egypte (3e), la Côte d’Ivoire (4e) et la Tunisie (5e) ferment le top 5 africain, alors que l’Argentine caracolent toujours en tête du classement mondial, viennent la France et l’Espagne.

All teams in the top 10 hold their positions in the latest #FIFARanking! 📊

Plus, Bolivia, Brunei Darussalam and Samoa all make big progress! 🆙

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 19, 2024