Le rapport financier 2023 de la Fédération Sénégalaise de Football révèle une année difficile sur le plan économique. Avec des revenus en forte baisse, principalement en raison de l’absence de compétitions majeures comme la CAN et le Mondial, et des dépenses en hausse, la FSF se trouve confrontée à de sérieux défis.

En 2023, le chiffre d’affaires de la Fédération a dégringolé à 5,4 milliards FCFA, soit une baisse alarmante de 70 % par rapport à l’année précédente. Cette diminution s’explique principalement par le fait qu’il n’y avait ni Coupe d’Afrique des Nations ni Mondial cette année. En comparaison, en 2022, le Sénégal avait bénéficié de 17,6 milliards FCFA grâce à sa participation à ces grands tournois.

Cette baisse des recettes n’a pas empêché la hausse des dépenses, notamment sur le poste « autres charges », qui inclut les subventions aux ligues et clubs ainsi que les primes et bonus. Ce poste a explosé de 103 %, atteignant 5,6 milliards FCFA en 2023. La Fédération a dû continuer à soutenir financièrement les structures locales, malgré la chute des revenus. Un autre poste important, « services extérieurs B », qui couvre l’organisation des championnats et des événements sportifs, a représenté 3,7 milliards FCFA, soit près de 70 % des dépenses totales. Même si ce montant est légèrement en baisse par rapport à 2022, il pèse toujours lourd sur le budget.

Au final, la FSF affiche un déficit d’exploitation de 2,1 milliards FCFA, une situation préoccupante comparée à l’excédent de 11 milliards FCFA enregistré en 2022. Ce rapport montre que la Fédération devra innover pour diversifier ses sources de financement et mieux contrôler ses dépenses, surtout en dehors des années où le Sénégal participe aux grands tournois internationaux.

wiwsport.com