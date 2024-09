Le football sénégalais est en deuil après le décès tragique du père d’Idrissa Gana Gueye, l’un des piliers de l’équipe nationale sénégalaise. Ce drame est survenu ce mardi 18 septembre 2024, plongeant la famille Gueye ainsi que l’ensemble de la communauté footballistique dans une profonde tristesse.

La levée du corps se tiendra aujourd’hui à 15h à l’hôpital Principal de Dakar, suivie de l’inhumation au cimetière musulman de Yoff. Cette perte a suscité une vague d’émotion et de solidarité au sein de la communauté sportive, qui exprime son soutien sincère à Idrissa Gana Gueye et à sa famille en cette période difficile. Toute l’équipe de Wiwsport présente ses plus sincères condoléances et souhaite que son père repose en paix.

wiwsport.com