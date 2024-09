L’ancien international sénégalais Habib Béye est rentré à Dakar ce mardi soir pour assister aux obsèques de son père, Abdou Béye, figure emblématique du football sénégalais dans les années 70. Abdou Béye, qui a marqué l’histoire du football en évoluant sous les couleurs de l’USAC Pikine, devenue Niayes Sports, est décédé en France le 11 septembre 2024 à l’âge de 82 ans.

La dépouille du défunt a été rapatriée au Sénégal mardi après-midi et transportée à l’hôpital Principal de Dakar, où la levée du corps est prévue ce mercredi matin, entre 10h30 et 11h00. L’enterrement suivra à 14h au cimetière de Thiaroye Kaw, où il reposera en paix.

Abdou Béye, par son talent et son engagement sur le terrain, a laissé un héritage sportif inoubliable dans le football sénégalais. Son fils, Habib Béye, ancien capitaine des Lions et aujourd’hui consultant sportif renommé et entraîneur en France, est de retour pour rendre un dernier hommage à celui qui fut non seulement un père.

Nos sincères condoléances vont à Habib Béye et à toute sa famille. Que l’âme d’Abdou Béye repose en paix.

wiwsport.com