La Basketball Africa League (BAL) a annoncé la tenue, ce vendredi, de la cérémonie de lancement de la deuxième édition de son programme « BAL Future Pros », destiné à promouvoir et encadrer de jeunes basketteurs professionnels africains au sein de ses différentes structures. Ce programme innovant a pour objectif de leur offrir une formation professionnelle et de les intégrer dans les divers départements de la ligue.

La cérémonie sera présidée par Amadou Gallo Fall, président de la BAL, et se tiendra sous la forme d’un webinaire programmé à 15h00 GMT. Cet événement permettra de recueillir les témoignages de plusieurs personnalités, dont Ian Mahinmi, ancien joueur NBA et ambassadeur de la BAL, ainsi que des jeunes talents ayant participé à l’édition 2024. Leurs expériences mettront en lumière les opportunités professionnelles et les retombées positives qu’offre ce programme aux jeunes sportifs du continent africain.

La nouvelle promotion de « BAL Future Pros », composée de 14 jeunes talents africains, entamera son parcours dès le 2 décembre 2024. Pendant une année, ils auront la possibilité de travailler dans les départements de la BAL, aussi bien au Sénégal qu’à travers d’autres pays africains. Cette immersion leur permettra de bénéficier d’une expérience unique dans l’univers du basketball professionnel.

Pour l’édition précédente, 22 jeunes professionnels avaient été sélectionnés au Sénégal et au Rwanda pour soutenir l’organisation de la quatrième saison de la BAL, déployée dans quatre nations africaines. Cinq d’entre eux ont même vu leur contrat prolongé. Ce programme, véritable tremplin pour les basketteurs et professionnels du sport africain, renforce l’engagement de la BAL dans la formation et l’accompagnement de la jeunesse sportive du continent.

wiwspot.com