Alors que le mandat du président du CNG prend fin ce 30 septembre, le promoteur Mansour Ba a donné son avis sur le profil idéal pour occuper le poste de président du Comité National de Gestion de la Lutte sénégalaise.

Des candidats se sont dégagés pour succéder à Bira Sène à la tête du Comité National de Gestion de la lutte (CNG). Tous, ont décrié la gestion de l’ancien président du CRG de Lutte de Kaolack dont le mandat prend fin dans moins de quinze jours. Presque seul contre tous, Bira Sène devra s’en remettre au ministre des sports pour rempiler malgré les nombreuses critiques à son encontre.

Pour Mansour Ba, il ne s’agit pas de se liguer contre Bira Sène pour faire de la place à un autre mais il s’agit de faire le bon choix pour le bien de la lutte sénégalaise. Le patron de Jambaar Productions estime que le futur président du CNG doit être compétent pour faire bouger les lignes. Dès lors, il affirme que les rênes de l’arène ne doivent pas être confiées au premier venu.

« Je ne suis pas intéressé par un poste de président du CNG d’autant plus que c’est un poste nominatif et non électif. C’est au ministre des sports de nommer le prochain président et j’espère qu’il sera l’homme idéal pour développer la lutte. Cependant il faut dire que je ne suis pas d’accord avec ceux qui font de la propagande pour faire partir Bira Sène. Chacun a le droit de déclarer sa candidature mais ceux qui se présentent ont-ils réellement les compétences nécessaires pour prétendre diriger le CNG? Ce poste n’est pas une mince affaire ! Certes il y’a beaucoup de choses à améliorer mais cela doit être fait par une personne compétente sinon nous allons encore le regretter » a-t-il soutenu.

Wiwsport.com