Al Hilal a réussi son entrée en lice en Ligue des Champions asiatique ce mardi contre le club qatari d’Al Rayyan SC (1-3).

Injouable sur le plan national, Al Hilal veut maintenant conquérir le continent asiatique avec la ligue des champions. L’équipe entraînée par Jorge Jesus s’est d’ailleurs renforcé durant le mercato avec l’arrivée de l’ancien barcelonais Joao Cancelo.

Ce mardi pour son premier match de Champions League à Doha, Al Hilal a mis le paquet et aligné sa « Dream team » même si Neymar manque encore à l’appel. Mais avec Sergej Milinkovic-Savic , Leonardo et Joâo Cancelo, le club saoudien s’est imposé 1-3 devant Al Rayyan SC. Kalidou Koulibaly et ses partenaires débutent ainsi idéalement leur aventure.

