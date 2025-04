Le pensionnaire de l’écurie Fass Benno et quelques uns de ses amis sont entre les mains de la police depuis lundi soir.

Adama Correa « Ada Fass » et la justice, c’est une longue histoire ! Arrêté en mai 2023 pour association de malfaiteurs et vol avec violence puis condamné, le phénomène de la médina a encore maille à partir avec dame justice. Selon nos confrères de Seneweb, le tombeur de Gouy Gui a été arrêté lundi soir après avoir été impliqué dans une bagarre dans un bar à la médina. Il est ainsi poursuivi pour coups et blessures volontaires.

Selon d’autres sources, les faits de sont déroulés tard dans la nuit de lundi à mardi dans un bar du 4e arrondissement appelé « Chez Mbaye Dia ». La bande à Ada Fass aurait roué de coups le propriétaire qui a été acheminé à l’hôpital.

La police est ainsi intervenue pour arrêter le lutteur et ses amis qui ont passé la nuit au commissariat.

