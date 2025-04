En déplacement à Mladá Boleslav en match en retard de la 6e journée de la Chance Liga, le Slavia Prague l’a emporté (0-2). Et Hadji Malick Diouf a encore marqué.

Le Slavia Prague enchaîne une sixième victoire de rang. Sur la pelouse du FK Mladá Boleslav, les hommes de Jindřich Trpišovský ont encore été cliniques pour s’imposer sur le score de 2 à 0 et empocher trois nouveaux points qui leur permettent de reprendre la première place du classement de la Chance Liga, avec le même nombre de points que le champion en titre, le Sparta Prague, et deux unités de plus que le Viktoria Plzeň.

Malick Diouf encore décisif

Face à son adversaire, le Slavia Prague s’est montré réaliste. Sur un centre parfait de Holeš, Chytil surgit au milieu de la défense pour marquer de la tête (0-1, 23e). Et puis peu avant la pause, suite à une action bien construite, El Hadji Malick Diouf (19 ans) suit sur une frappe contrée de Lukáš Provod et double la mise (42e). Meilleur buteur de son équipe, le noé-international sénégalais en est désormais à 4 buts en 6 matchs de Championnat.

𝙀𝙡 𝙃𝙖𝙙𝙟𝙞 𝘿𝙞𝙤𝙪𝙛 zapisuje čtvrtou ligovou branku 💪 pic.twitter.com/GPEVLSQze4 — Chance Liga (@chanceliga) September 17, 2024

