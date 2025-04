Récemment sacrée championne du Sénégal 2024 avec la SOCOCIM, Aita Gita Gaye a été engagée aux Émirats Arabes Unis, dans le club de Sharjah Women’s SC. Après une expérience en France et en Albanie, la volleyeuse originaire de Dangou Nord s’apprête à affronter un nouveau défi dans le Golfe Arabique, devenant la première volleyeuse sénégalaise à jouer dans le championnat des Émirats Arabes Unis, d’après Xalimasn.com

À l’âge de 29 ans, la joueuse qui a été formée au Centre Maurice Gueye de Rufisque qu’elle a intégré à l’âge de 9 ans va faire ses connaître son 6e club professionnel. Évoluant en Élite française, l’internationale sénégalaise a quitté le Sénégal après une saison 2014 marquée par un titre de championne du Sénégal avec la SOCOCIM et le titre de meilleure passeuse. Elle a donc signé son premier contrat professionnel avec le club de Quimper. Elle a passé une saison à Evreux puis cinq ans à Nîmes avant de terminer son parcours français au club de Saint-Laurent où elle a joué une saison.

Après cette périple en France, l’athlète née dans la vieille ville du Sénégal, à la recherche de nouveautés, s’est rendue en Albanie. Mais dans ce pays de l’Europe du Sud-Est, les choses ne se sont pas passées comme prévu. « En raison de la manière dont les Albanais traitent les étrangers, j’ai choisi de retourner en France, chez ma sœur », a déclaré celle qui a obtenu la 3e place avec les Lionnes lors du championnat d’Afrique de volleyball féminin en 2019, tout en étant la meilleure passeuse de la compétition.

Découverte d’un nouveau championnat pour poursuivre sa carrière remarquable

Avant de signer ce contrat avec Sharjah Women’s SC, qui a remporté deux fois la Ligue Féminine des Émirats Arabes Unis (2019-2024), Aita a fait un retour au bercail, où tout a débuté avec le résultat que l’on connaît. Revenant sur son passage amer en Albanie : « Après mon expérience malheureuse en Albanie, j’avais fait une pause. Cependant, Mbaye Niang, l’adjoint du coach de la SOCOCIM, m’a demandé de représenter son équipe lors du championnat d’Afrique féminin des clubs champions de volleyball 2024 qui s’est déroulé au Caire (Égypte). « À la suite de ce tournoi, lui et Amadou Sène m’ont suggéré de rester pour le championnat national », a souligné la passeuse la plus performante de la saison précédente.

En fin de saison 2024, la SOCOCIM a renoué avec le titre de champion qui appartenait au Saltigué de Rufisque depuis deux ans grâce notamment à la performance remarquable de sa passeuse. À la suite de son excellente performance lors du dernier championnat national, la fille de Dangou Nord a conclu un contrat avec Sharjah Women’s SC, club de l’Élite féminine des Émirats arabes unis, grâce à un agent. Ce club a pour nom Sharjah, une ville des Émirats arabes unis dans le golfe Arabique. Sharjah est traditionnellement plus traditionnelle que sa voisine du Sud, Dubaï, et est généralement perçue comme la capitale culturelle du pays.

Le championnat qui commence fin novembre et début décembre offre une opportunité prometteuse pour la meilleure passeuse du championnat sénagalais 2024, qui devient la première volleyeuse du pays de la Teranga à jouer dans le championnat des Émirats Arabes Unis. « Je suis enthousiaste à l’idée de découvrir un nouveau défi », partage Aita avant d’ajouter : « C’est agréable, et c’est comme lorsque j’ai obtenu mon premier contrat en France après avoir remporté le titre de championne et de meilleure passeuse du championnat sénégalais en 2014 », relève-t-elle.

Avant de fêter ses 30 ans, la joueuse qui a remporté 4 titres de champion du Sénégal (1 avec le Saltigué, 3 avec SOCOCIM) ne prévoit pas de rester dans le volleyball pour différentes raisons, malgré sa jeunesse. « J’ai commencé le volleyball très tôt et certains estiment que je suis plus âgée alors que je n’ai pas encore atteint l’âge de 30 ans. Ce que je souhaite, c’est jouer, mais je ne prévois pas de poursuivre au-delà de deux ans, car j’ai un mari à gérer et d’autres projets également. » Cependant, avant de mettre fin à une carrière épanouissante et réussie, la fille de Dangou Nord prévoit de marquer son nom au Sharjah Women’s Sports Club, en faisant honorer sa ville et son quartier.

Aita continue la longue tradition des volleyeuses de Rufisque, à l’instar de grandes figures qui ont marqué le volleyball féminin au Sénégal, comme son idole Bineta Ndiaye, qu’elle admire pour son caractère, Mame Cogna Ndiaye, Marème Diagne, Binetou Massar Diop et Désiré Ciss, pour ne mentionner que celles qui ont brillé dans les clubs européens et asiatiques.

L’ancienne joueuse de Quimper, après avoir remercié sa famille et son mari pour leur soutien, exprime sa profonde gratitude envers le staff de SOCOCIM : « Je tiens à adresser mes sincères remerciements à l’entraîneur adjoint de la SOCOCIM, Mbaye Niang, ainsi qu’à l’entraîneur principal, Amadou Sène, qui m’ont tendu la main après les moments difficiles que j’ai traversés suite à mon expérience en Albanie. »

