Dans une rencontre peu spectaculaire pour le compte de la 2e journée de LaLiga, Villarreal de Pape Gueye a finalement réussi à s’imposer 1-2 grâce à un but d’Ayoze Pérez dans les arrêts de jeu. Le Sous-Marin Jaune signe déjà son premier succès.

Après avoir chacun concédé un nul lors de la première journée sur le score de 2-2 contre Las Palmas et Atlético Madrid, le FC Séville et Villarreal se retrouvaient se vendredi soir au Stade Ramón Sánchez-Pizjuán. Pour l’occasion, Marcelino a titularisé son milieu de terrain international sénégalais Pape Gueye pour la première fois depuis sin arrivée. L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille en a profité pour livrer 90 minutes de qualité.

Un peu plus entreprenant en début de rencontre, Villarreal a ouvert le score dès la 2e minute grâce à Arnaut Danjuma, servi par un très inspiré Alex Baena. Séville avait ensuite repris le contrôle du match et égalisé juste avant la pause sur un beau but de Dodi Lukebakio (45e+6). Longtemps sauvé par son gardien, le Sous-Marin Jaune a réalisé le hold-up en fin de match grâce à Ayoez Pérez (90e+5). Et Villarreal est provisoirement deuxième.

FINAAAAAAAAAAAAL. Victoria in extremis del Villarreal en el Ramón Sánchez-Pizjuán (1-2). Un gol de Ayoze decanta el encuentro y le brinda el primer triunfo a los groguets. ¡¡¡VAMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS!!!#SevillaFCVillarreal pic.twitter.com/UUbTNb1Jyg — Villarreal CF (@VillarrealCF) August 23, 2024

wiwsport.com