En marquant après 8 secondes de jeu face à Rodez, Cheikh Tidiane Sabaly est entré dans l’histoire de la Ligue 2 français. Son but est devenu l’un des plus rapides de la compétition.

Une boulette pour l’histoire. Le FC Metz a parfaitement réussi son entame de match à Rodez ce vendredi, lors de la 2e journée de Ligue 2, en ouvrant le score très tôt dans la rencontre. Sur le coup d’envoi, l’ailier sénégalais de 25 ans Cheikh Tidiane Sabaly a subtilisé le ballon dans les pieds du gardien ruthénois, Sébastien Cibois, auteur d’un contrôle complètement raté, et pousse le cuir au fond des filets.

On jouait la 8e seconde de jeu, et ce but entre donc dans l’histoire du Championnat français de Ligue 2 en devenant le plus rapide de l’histoire, à égalité avec celui de Rémi Maréval, buteur à la même seconde pour Nantes contre Nîmes, le 26 septembre 2009. Le deuxième but le plus rapide de l’histoire de la L2 (13 secondes) est l’œuvre de Xavier Chavalerin, avec le Red Star face à Niort en février 2017.

