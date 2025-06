Le nouveau maillot de l’Equipe Nationale masculine du Sénégal, avec un graphisme en losange verticale, a été dévoilé par les spécialistes « Öpaleak » et « Footy Headlines » avant sa parution officielle.

Site généralement très bien informé sur les nouveaux maillots, « Footy Headlines », en collaboration avec @Öpaleak, des experts marocains en la matière, a mis en ligne un nouveau « leak » vendredi : la tunique domicile Puma que porteront les Lions pour cette saison. Ce maillot adopte un blanc quasi entier et rappelle celui de la saison 2020-2021, avec de nouveaux éléments graphiques.

Comme l’explique « Footy Headlines », il y a en effet des losanges verticaux sublimés dans ce maillot qui est associé à une couleur verte appliquée sur le col avant, les poignets des manches et le logo Puma, sponsor des Lions. Ceci est pour symboliser la richesse culturelle du Sénégal. Il est aussi rappelé que cette nouvelle tunique sera disponible dans les boutiques officielles fin 2024 – début 2025.

🚨 | Senegal 2024/26 Home Kit "Prediction" based on official colors and leaked side-products! 🇸🇳 pic.twitter.com/ZkNyXwZ6zU

