Neymar n’a pas été épargné par les blessures. Mais le retour de l’attaquant brésilien se profile, et Kalidou Koulibaly a hâte.

Mais où est donc passé Neymar ? L’attaquant brésilien de 32 ans a la poisse depuis quelques années. Rarement épargné par les blessures, le début de son aventure à Al-Hilal, qu’il a rejoint l’été 2023 pour 90 millions d’euros, avait même été plombé par une rupture du ligament croisé antérieur et d’une déchirure du ménisque du genou gauche, subie avec la sélection brésilienne contre l’Uruguay (0-2), lors d’un match de qualification pour la prochaine Coupe du Monde, le 18 octobre 2023.

Après quasiment un an d’absence, l’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain semble sur le chemin du retour. Alors que les champions d’Arabie saoudite reprennent la Saudi Pro League contre Al-Okhdood ce samedi, Kalidou Koulibaly se réjouit de pouvoir compter sur Neymar, même si ce dernier ne sera pas disponible pour les premiers matchs. « Le retour de Neymar est très attendu, notamment par nous, les joueurs. On a envie de jouer avec lui et qu’il montre son talent sur la scène mondiale, et cela va passer par nous », déclare le défenseur sénégalais dans un entretien avec la Saudi Pro League.

« Tout mettre en forme pour qu’il soit dans les meilleures conditions »

« On va essayer de le remettre en confiance et dans les bonnes conditions pour qu’il puisse exprimer son football. On sait que ça va être difficile, tous les joueurs vont vouloir jouer contre lui. Il va avoir souvent des plans contre lui parce que c’est un magicien, estime Kalidou Koulibaly. Balle au pied, il peut nous faire de la magie à tout moment. Il y a encore un peu d’attente par rapport à sa blessure, mais les gens vont voir un grand Neymar. J’espère qu’ils seront tous contents de le voir sur le terrain. On va tout mettre en forme pour qu’il soit dans les meilleurs conditions, qu’il puisse exprimer son football et nous faire gagner des trophées. »

