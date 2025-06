Marcelino García Toral, l’entraîneur de Villarreal, a évoqué son milieu de terrain, notamment la concurrence entre Pape Gueye et les autres, lors d’un passage en conférence de presse ce jeudi.

Cet été, Villarreal a réalisé un joli coup en s’offrant gratuitement Pape Alassane Gueye. Le milieu de terrain sénégalais de 25 ans, ancien de l’Olympique de Marseille et du FC Séville, où il a passé six mois de prêt lors de la saison 2022-2023, revient en LaLiga pour y s’imposer définitivement. Mais pour y parvenir, dans le court terme, il devra faire face à une forte concurrence dans son poste.

Car dans ce secteur de jeu, Villarreal dispose également d’autres atouts, et cela s’est vu lundi dernier, lors de la réception de l’Atlético Madrid, à l’occasion de la première journée du Championnat d’Espagne (2-2). Pour ce qui était son premier match officiel sous les couleurs du Sous-Marin Jaune, Pape Gueye avait débuté sur le banc des remplaçants, au profit de Dani Parejo et Santi Comesaña.

« Dani Parejo a joué un grand match, Santi a été génial et Pape a également très bien fait. Et nous avons Ramón (Terrats)… Le football est pour tout le monde. Plus il y aura de la concurrence, meilleures seront nos performances. N’importe lequel de ces quatre peut jouer avec l’autre (dans un double pivot », a souligné Marcelino en conférence de presse. À voir qui débuteront à Séville ce vendredi soir.

🎙️#VillarrealCF: Marcelino, sobre Danjuma, Barry, Luiz Junior, Denis Suárez, Foyth, Pedraza, Comesaña, Pape Gueye, la portería y el Sevilla https://t.co/Yp2xM1H0gZ — FútbolFantasy (@futbol_fantasy) August 22, 2024

