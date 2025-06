Mikayil Ngor Faye va rejoindre la Ligue 1 française et Rennes. Le FC Barcelone et le Stade Rennais se sont mis d’accord pour le transfert du futur ex blaugrana.

Le dénouement est tout proche pour Mikayil Faye ! Après des jours de négociations, le FC Barcelone et le Stade Rennais sont enfin tombés d’accord pour le transfert du défenseur sénégalais. À en croire au journaliste Fabrizio Romano, le club catalan va céder Mikayil Faye pour 12 millions d’euros mais tout en conservant 25% d’une vente future de la pépite sénégalaise.

Cela ne s’arrête pas là car la direction de Joan Laporta a inclus une clause de rachat dans le “deal”. Ce montant s’élève à un peu plus de 35 millions d’euros qui permettra au quintuple champion d’Europe de récupérer le joueur de 20 ans en cas de paiement de cette somme.

Mikayil Faye se rendra en France ce vendredi pour effectuer sa visite médicale. Pour rappel, depuis le début du Mercato, il intéressait plusieurs clubs européens dont le FC Porto, Lille mais aussi le PSV Eindhoven.



🚨🔴⚫️ Rennes agree deal to sign Mika Faye from Barça, here we go!

After official bid submitted last week as revealed, deal done with medical to follow on Friday.

€12m fixed fee, 25% sell-on clause AND key detail: buy back clause for Barça over €35m.

Faye travels tomorrow. pic.twitter.com/alr2urFd5i

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2024