Enzo Maresca a fait ses premiers choix. Le nouvel entraîneur de Chelsea a dévoilé son premier onze de la saison pour affronter Manchester City ce dimanche. Et l’Italien a décidé de titulariser Nicolas Jackson. L’attaquant sénégalais a pourtant très peu joué durant la pré-saison. Il sera accompagné de Nkunku et Cole Palmer.

