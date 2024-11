Les supporters du Maccabi Haïfa ont montré comme il se doit leur soutien à leur défenseur international sénégalais, frappé récemment par une tragédie familiale.

Le Maccabi Haïfa a battu le Maccabi Netanya ce samedi (2-1) au Stade Sammy-Ofer, dans le cadre des demi-finales de la Coupe de la Ligue israélienne. C’était le deuxième match de la saison des Verts dans ce stade, mais le tout premier à domicile pour Abdoulaye Seck. Absent durant toute la préparation, ce dernier n’a fait son retour dans le groupe que lors du match aller du second tour préliminaire de la Ligue Europa Conférence, face au Sabah FK (défaite 0-3), le 27 juillet dernier.

Pour cause, le défenseur sénégalais de 32 ans était resté pendant longtemps à Mbour après avoir vécu une énorme tragédie familiale avec le décès de sa fille pendant les vacances. Comme on pouvait s’y attendre pour son retour au Stade Sammy-Ofer, les supporters du Maccabi Haïfa ont rendu un hommage très touchant à celui qui portait le brassard de capitaine contre le Maccabi Netanya. Un tifo écrit en français et aux couleurs du club a été déployé dans les tribunes par les ultras.

« Seck, on est avec toi », peut-on observer. « Merci mon Dieu pour tout, je suis reconnaissant. Merci la famille verte pour votre soutien », a réagi Abdoulaye Seck via son compte Instagram. Avant le coup d’envoi du match, le Mbourois avait déjà fait un tour vers les fans pour leur remercier. Il faut dire que les supporters du Maccabi Haïfa ont toujours eu une grande admiration envers leur champion d’Afrique qui ne leur a presque jamais déçu depuis son arrivée il y a deux ans (83 matchs, 10 buts).

