Les hommes d’Adi Hütter se sont imposés au Stade Louis II face à l’AS Saint-Etienne (1-0) pour débuter la Ligue 1. Lamine Camara était titulaire pour ses débuts avec l’ASM.

L’AS Monaco débute bien sa Ligue 1 version McDonald’s. Le club de la Principauté l’a emporté sur la plus petite des marges face à l’AS Saint-Etienne ce samedi 17 août (1-0). Dans une rencontre où il y a eu un but annulé de part et d’autre par la VAR, c’est l’unique réalisation de Takumi Minamo à la 28e minute qui a permis aux Monégasques de faire la différence.

S’ils devront se contenter d’une petite victoire, les hommes d’Adi Hutter suivent quand même le rythme du Paris Saint-Germain, de l’OM ou encore de Lille, tous vainqueurs dans cette première journée de Ligue 1. Une première journée qui a vu Lamine Camara débuter sous les couleurs de l’ASM. Le milieu de terrain de 20 ans a rendu une très belle copie face aux Stéphanois.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 😍🔚 Un but de Taki, un clean sheet et les trois points : la saison est idéalement lancée pour nos Rouge & Blanc ✊ 𝗗𝗔𝗚𝗛𝗘 𝗠𝗨𝗡𝗘𝗚𝗨 🔴⚪️ 1⃣-0️⃣ #ASMASSE pic.twitter.com/Z1KUd2QZ1B — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 17, 2024

wiwsport.com