Buteur contre le Slovan Liberec le week-end dernier, l’attaquant sénégalais a récidivé mais n’a pu éviter la défaite du FK Teplice sur la pelouse du Slavia Prague (2-1).

Victorieux pour la première fois de la saison face au Slovan Liberec la semaine dernière (2-1), le FK Teplice a longtemps cru à une deuxième victoire dans le Championnat de République Tchèque ce samedi 17 août. En déplacement sur la pelouse du Slavia Prague pour la cinquième journée, les joueurs de Zdenko Frtala ont en effet mené au score pendant plusieurs minutes.

L’attaquant sénégalais Abdallah Gning (25 ans), auteur de son premier but de la saison face au Slovan, avait ouvert le score à la 57e, en reprenant un ballon repoussé par le poteau. Mais Dorley (81e) et Zafeiris (86e) ont permis au Slavia Prague de renverser la marque et remporter le match. Les partenaires d’El Hadji Malick Diouf sont provisoirement leaders, alors que Teplice est 13e.

