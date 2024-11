Le dernier classement FIBA publié le 10 août, place le Sénégal à la 8e place en Afrique (47e au classement mondial). Les Lions quittent ainsi le top 5 africain.

Cela s’explique sans doute par la non qualification à la Coupe du Monde 2023, et aux Jeux Olympiques 2024, pendant que d’autres nations comme le Soudan du Sud, la Côte d’Ivoire, l’Angola, l’Égypte ou encore la Cap Vert ont participé à ces compétitions.

Les Bright Stars (23e mondial) dominent d’ailleurs le classement africain, et devancent les Ivoiriens (31e mondial) et les Palancas Negras (32e mondial). Leaders au plan mondial, les USA devancent la Serbie, l’Allemagne, la France et le Canada.

Wiwsport.com